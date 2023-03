Sabrina Salerno, pantaloni in pelle lucida: look teenager a 54 anni (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci sono bellezze che non conoscono il tempo, che riescono a indossare qualsiasi cosa e a risultare perfette. È il caso di Sabrina Salerno che ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono con un look teenager che le dona tantissimo. Chi dice che c’è un’età giusta per ogni capo non ha visto lei con indosso dei pantaloni in pelle lucida a 54 anni (quasi 55). La showgirl non solo ha optato per un look grintoso, ma anche estremamente alla moda, accompagnato da una canottiera dello stesso colore e da una camicia di jeans annodata in vita. Sabrina Salerno, il look teenager a 54 anni: favolosa Non è solo quello che si indossa e l’età che si ha, ma anche come ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci sono bellezze che non conoscono il tempo, che riescono a indossare qualsiasi cosa e a risultare perfette. È il caso diche ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono con unche le dona tantissimo. Chi dice che c’è un’età giusta per ogni capo non ha visto lei con indosso deiina 54(quasi 55). La showgirl non solo ha optato per ungrintoso, ma anche estremamente alla moda, accompagnato da una canottiera dello stesso colore e da una camicia di jeans annodata in vita., ila 54: favolosa Non è solo quello che si indossa e l’età che si ha, ma anche come ...

