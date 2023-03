Sabotatori ucraini sparano contro un’auto in Bryansk: ucciso un russo, ferito un bimbo (Di giovedì 2 marzo 2023) “I Sabotatori ucraini hanno sparato contro un’auto in movimento nel distretto di Klimovsky nella regione di Bryansk. Un residente è stato ucciso, un bambino di dieci anni è rimasto ferito”. Lo ha detto il governatore della regione russa al confine con l’Ucraina, Alexander Bogomaz, tramite Telegram. Lo riporta la Tass. Secondo il governatore, il bambino è stato portato in ospedale. “Le forze armate della Federazione Russa stanno adottando tutte le misure necessarie per eliminare il gruppo di sabotaggio”, ha aggiunto. Inoltre il distretto di Klimovsky sarebbe stato attaccato dalle forze armate ucraine utilizzando un drone. “Un edificio residenziale nel villaggio di Sushany ha preso fuoco. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto”, ha scritto Bogomaz. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) “Ihanno sparatoin movimento nel distretto di Klimovsky nella regione di. Un residente è stato, un bambino di dieci anni è rimasto”. Lo ha detto il governatore della regione russa al confine con l’Ucraina, Alexander Bogomaz, tramite Telegram. Lo riporta la Tass. Secondo il governatore, il bambino è stato portato in ospedale. “Le forze armate della Federazione Russa stanno adottando tutte le misure necessarie per eliminare il gruppo di sabotaggio”, ha aggiunto. Inoltre il distretto di Klimovsky sarebbe stato attaccato dalle forze armate ucraine utilizzando un drone. “Un edificio residenziale nel villaggio di Sushany ha preso fuoco. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto”, ha scritto Bogomaz. L'articolo ...

