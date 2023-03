«Sabotatori ucraini in azione in Russia» | l’ira di Putin che annulla un viaggio Kiev | falsità

(Di giovedì 2 marzo 2023) Secondo il Cremlino i presuntisi sarebbero spinti in territorio russo, uccidendo un uomo e ferendo un bambino di 10 anni: eavrebbe per questoto una Stavropol. Il consigliere di Zelensky smentisce: «Temete i vostri partigiani»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : 'La storia dei sabotatori ucraini nella Federazione Russa è una classica provocazione... La Russia vuole spaventare… - NicolaPorro : ?? Mosca parla di “attacco terroristico”, Kiev smentisce. Sono ore di fortissima tensione tra #Russia e #Ucraina ??… - RaiNews : Media russi: sabotatori ucraini in territorio russo, 40 ostaggi nella regione di Bryansk - alessiocrisc : RT @elisamariastel1: Un gruppo di sabotatori ucraini, circa una quarantina, hanno appena attaccato la regione russa di Bryansk. Ci sarebber… - MontanariPier : RT @HSkelsen: 'La storia dei sabotatori ucraini nella Federazione Russa è una classica provocazione... La Russia vuole spaventare la propri… -

Mosca aveva accusato un gruppo di "di essere entrato in territorio russo nella regione di Bryansk e di aver aperto il fuoco contro un'auto uccidendo un uomo e ferendo un bambino ...MOSCA - Dopo il giorno dei droni, il giorno dei presunti "Dalla regione russa di Brjansk al confine con l'Ucraina, arrivano notizie confuse di sparatorie e prese di ostaggi che vanno prese con cautela. Quel che è certo è che per Putin si ...02 mar 11:56 Kiev denuncia: provocazione Mosca suin Russia Kiev definisce 'una provocazione' le affermazioni di Mosca secondo cui un gruppo di '' sarebbe entrato nella ...

"Sabotatori ucraini"prendono 4 ostaggi in Russia, regione di Bryansk. Mosca: "Attacco terroristico" RaiNews

Con gli avvenimenti di stamattina nei due villaggi russi al confine dell'Ucraina, Sušani e Liubecane (allego carta), la guerra entra in una nuova fase - non riguardo le operazioni militari ma la propa ...Mondo 'Sabotatori ucraini sono entrati in territorio russo' – Contro la regione russa di Bryansk è in corso “un attacco di terroristi” a seguito di infiltrazioni di “sabotatori ucraini”: le forze di… ...