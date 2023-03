Sabatini: “Nemmeno la Juve più stellata avrebbe fermato questo Napoli” (Di giovedì 2 marzo 2023) Napoli-Lazio: Sabatini svela il segreto del successo degli azzurri a Radio Crc – ‘Il Napoli più forte della Juve”. Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” condotta da Raffaele Auriemma su Radio Crc, il giornalista Sandro Sabatini ha espresso il suo pensiero in vista della partita Napoli-Lazio. Sabatini ha sottolineato che la Juventus, nonostante il suo monte ingaggi e il fatturato superiore a quello del Napoli, non è riuscita a battere il club partenopeo. Sabatini ha poi affermato che il Sarrismo funzionava con calciatori come Callejon, Hamsik e Cavani, ma non con la Lazio. Il giornalista ha poi ricordato l’ultima partita di Sarri al San Paolo, quando il tecnico ha inchinato la testa alla curva che ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 marzo 2023)-Lazio:svela il segreto del successo degli azzurri a Radio Crc – ‘Ilpiù forte della”. Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” condotta da Raffaele Auriemma su Radio Crc, il giornalista Sandroha espresso il suo pensiero in vista della partita-Lazio.ha sottolineato che lantus, nonostante il suo monte ingaggi e il fatturato superiore a quello del, non è riuscita a battere il club partenopeo.ha poi afche il Sarrismo funzionava con calciatori come Callejon, Hamsik e Cavani, ma non con la Lazio. Il giornalista ha poi ricordato l’ultima partita di Sarri al San Paolo, quando il tecnico ha inchinato la testa alla curva che ...

