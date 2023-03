Sabatini: «Inter, comunicazione a beneficio di Zhang! Inzaghi via in un caso» (Di giovedì 2 marzo 2023) L’Inter di Inzaghi è migliorata nei big match mentre continua a dimostrarsi altalenante nelle partite contro le cosiddette medio-piccole. Sandro Sabatini, Intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, individua una causa in particolare. Il giornalista commenta poi la comunicazione del club nerazzurro PREVISIONI – L’Inter di Simone Inzaghi è molto altalenante, soprattutto nelle sfide sulla carta più semplici. Secondo Sandro Sabatini, il futuro del tecnico nerazzurro è legato all’obiettivo Champions League: «Tante panchine sono legate ai risultati, se l’Inter non centra la Champions League secondo me Inzaghi viene cambiato. Se Pioli non centra la qualificazione rimane comunque alla guida del Milan. Le ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) L’diè migliorata nei big match mentre continua a dimostrarsi altalenante nelle partite contro le cosiddette medio-piccole. Sandrovenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, individua una causa in particolare. Il giornalista commenta poi ladel club nerazzurro PREVISIONI – L’di Simoneè molto altalenante, soprattutto nelle sfide sulla carta più semplici. Secondo Sandro, il futuro del tecnico nerazzurro è legato all’obiettivo Champions League: «Tante panchine sono legate ai risultati, se l’non centra la Champions League secondo meviene cambiato. Se Pioli non centra la qualificazione rimane comunque alla guida del Milan. Le ...

