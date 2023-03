Russia: “Blitz terroristi a Bryansk”. Ucraina: “No, vostri partigiani” (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Un gruppo di “sabotatori ucraini” ha eseguito un Blitz in territorio russo, uccidendo una persona e ferendo un bambino di 10 anni. Lo ha denunciato il governatore della regione di Bryansk, situata al confine con l’Ucraina, sul suo canale Telegram. Alcune persone sono tenute in ostaggio in un negozio nella regione russa di Bryansk, riporta l’agenzia Tass, confermando che “due villaggi sono stati attaccati dai sabotatori: Lyubechane e Sushany” e che sarebbero sei i civili tenuti in ostaggio a Lyubechane. La Tass parla di “diverse decine di militanti armati” e di “scontri” con le forze russe. Il presidente russo Vladimir Putin presiederà oggi una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza russo sull'”operazione di sabotaggio Ucraina”. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Un gruppo di “sabotatori ucraini” ha eseguito unin territorio russo, uccidendo una persona e ferendo un bambino di 10 anni. Lo ha denunciato il governatore della regione di, situata al confine con l’, sul suo canale Telegram. Alcune persone sono tenute in ostaggio in un negozio nella regione russa di, riporta l’agenzia Tass, confermando che “due villaggi sono stati attaccati dai sabotatori: Lyubechane e Sushany” e che sarebbero sei i civili tenuti in ostaggio a Lyubechane. La Tass parla di “diverse decine di militanti armati” e di “scontri” con le forze russe. Il presidente russo Vladimir Putin presiederà oggi una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza russo sull'”operazione di sabotaggio”. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino del ...

