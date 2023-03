"Ruolo cruciale in Ucraina": cosa c'è dietro il viaggio di Meloni in India (Di giovedì 2 marzo 2023) "Il primo ministro Modi conosce perfettamente la posizione italiana a sostegno pieno della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e credo che condividiamo entrambi l'auspicio che l'India possa in qualità di presidente del G20 svolgere un Ruolo centrale nella facilitazione di un percorso negoziale verso una cessazione delle ostilità, verso una pace giusta". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella dichiarazione al termine dell'incontro con il premier Indiano Narendra Modi. "Credo sia stato importante nel precedente G20 di Bali mantenere la comunità multilaterale unita su un documento e noi faremo tutto quello che possiamo fare per sostenere la presidenza Indiana per fare passi ancora in avanti, per dimostrare ancora una volta la nostra amicizia", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) "Il primo ministro Modi conosce perfettamente la posizione italiana a sostegno pieno della sovranità e dell'integrità territoriale dell'e credo che condividiamo entrambi l'auspicio che l'possa in qualità di presidente del G20 svolgere uncentrale nella facilitazione di un percorso negoziale verso una cessazione delle ostilità, verso una pace giusta". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nella dichiarazione al termine dell'incontro con il premierno Narendra Modi. "Credo sia stato importante nel precedente G20 di Bali mantenere la comunità multilaterale unita su un documento e noi faremo tutto quello che possiamo fare per sostenere la presidenzana per fare passi ancora in avanti, per dimostrare ancora una volta la nostra amicizia", ha ...

