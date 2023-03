Ruggero Freddi | ex pornostar e professore universitario | «La Sapienza mi ha cacciato | ora deve risarcirmi»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Ruggero Freddi, due lauree e un passato da star del porno negli Usa, porta in tribunale La Sapienza e ottiene il ri… - Open_gol : Non pagato e allontanato dal luogo di lavoro senza apparenti motivazioni, la storia di Ruggero Freddi aveva fatto i… - LuciaLibri : RT @molvettina: Con la sentenza favorevole a Ruggero Freddi si chiude il caso giudiziario. Rimane aperta la narrazione di W. Siti ne 'la na… - molvettina : Con la sentenza favorevole a Ruggero Freddi si chiude il caso giudiziario. Rimane aperta la narrazione di W. Siti n… -

Attore di film hard,aveva deciso di cambiare vita dedicandosi alla sua grande passione per l'insegnamento. Ma la facoltà, dopo avergli chiesto di tenere il corso di Analisi Matematica ...Da star del porno a professore universitario "tutto muscoli e cervello". La storia di nel 2017 aveva fatto il giro del mondo: un super docente con due lauree, una in Ingegneria e una in Matematica, e un passato da porno attore gay negli Stati Uniti. Quando esplose il ...

Ruggero Freddi, prof di Analisi ed ex pornostar: allontanato senza ... Fanpage.it

L'ex docente ha fatto causa: «Queste persone non possono rimanere sempre impunite, prendersela con arroganza con gli "ultimi arrivati"». E il giudice gli ha dato ragione ...