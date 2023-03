Rugby: Sei Nazioni, la meta dell'azzurro Bruno all'Irlanda la migliore del 3° turno (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - E' dell'ala azzurra Pierre Bruno la miglior meta del terzo turno del Sei Nazioni 2023. Il trequarti genovese delle Zebre Parma, 10 caps con l'Italia, ha messo a segno contro l'Irlanda lo scorso 25 febbraio all'Olimpico la sua quinta marcatura internazionale, intercettando un passaggio dei trequarti in maglia verde sul finire del primo tempo e volando da quasi la linea dei ventidue italiana sin oltre la linea di meta avversaria, consentendo agli Azzurri di andare al riposo pienamente in partita. La meta di Bruno è stata eletta vincitrice da un voto pubblico davanti alla meta realizzata nella stessa partita dall'irlandese Bundee Aki, seguita dalla meta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - E''ala azzurra Pierrela migliordel terzodel Sei2023. Il trequarti genovesee Zebre Parma, 10 caps con l'Italia, ha messo a segno contro l'lo scorso 25 febbraio all'Olimpico la sua quinta marcatura internazionale, intercettando un passaggio dei trequarti in maglia verde sul finire del primo tempo e volando da quasi la linea dei ventidue italiana sin oltre la linea diavversaria, consentendo agli Azzurri di andare al riposo pienamente in partita. Ladiè stata eletta vincitrice da un voto pubblico davanti allarealizzata nella stessa partita dall'irlandese Bundee Aki, seguita dalladi ...

