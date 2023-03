Ruba 400mila euro dal conto del cliente disabile: direttore di banca indagato (Di giovedì 2 marzo 2023) L'uomo avrebbe operato per guadagnarsi la fiducia del proprio facoltoso correntista, approfittando delle sue fragilità Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) L'uomo avrebbe operato per guadagnarsi la fiducia del proprio facoltoso correntista, approfittando delle sue fragilità

Direttore banca ruba 400mila euro da conto disabile,indagato Approfittando del suo ruolo di direttore di banca avrebbe prelevato circa 400mila euro dai conti correnti di un disabile nel Trapanese. E' l'accusa contestata a un 62enne dalla Procura che ha disposto il sequestro di beni per una cifra equivalente. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza. Si era guadagnato la totale fiducia della sua cliente disabile ed era così riuscito a sottrarle dal conto in banca ben 400mila euro in quattro anni. Per l'ex direttore della filiale di un istituto di credito a Favignana, isola del Trapanese, il gip di Trapani ha disposto il sequestro preventivo di 350 mila euro. Avrebbe arbitrariamente simulato la sottoscrizione di polizze di investimento, si sarebbe impadronito di somme relative a disinvestimenti non disposti dalla titolare.