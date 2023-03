Rosaria Cannavò è incinta | l’annuncio sui social

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 2 marzo 2023)sta per diventare mamma per la prima volta. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha datotramite il suo profilo Instagram pubblicando uno scatto in cui si vede il suo pancione ormai evidente. “Eri un desiderio dentro al nostro cuore. Grata di crescere giorno dopo giorno insieme a te. Papà e Mamma non vedono l’ora di stringerti forte… ti aspettiamo!”. Il parto non è così lontano, l’ex meteorina ha infatti svelato attraverso gli hashtag a corredo del post di essere al sesto mese di gravidanza. Non si sa ancora se sia in attesa di un maschio o una femmina. Questa è stata l’occasione per la 39enne per precisare di non voler fare come molte altre colleghe, che amano tenere costantemente aggiornati i follower sull’andamento della gestazione, per proseguire poi quando il neonato/a è tra le loro braccia e parlare ...