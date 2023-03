Ronaldinho: suo figlio firma con il Barça – Tutti i dettagli (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ ufficiale, il sangue caldo e geniale che scorreva nelle vene di Ronaldinho ha contaminato il suo erede, João Mendes de Assis Moreira! Il giovane talento brasiliano ha firmato un contratto con il FC Barcellona, la squadra in cui è stato il suo illustre papà dal 2003 al 2008. E’ incredibile come la storia si ripeta: ieri è stato il “bruxo” a calcare i campi spagnoli, oggi è il figlio a portare avanti l’eredità della dinastia Moreira. João Mendes de Assis Moreira ha 18 anni, ha studiato calcio nella prestigiosa PSG Academy in Brasile e ha dimostrato sul campo di avere le doti del fuoriclasse che l’ha preceduto. Non ci resta che aspettare di scoprire quale sarà il futuro di questo ragazzo, ma intanto sappiamo che ha già fatto la sua scelta: il Barcellona. E proprio come fece Ronaldinho in passato, anche lui ha sostenuto ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ ufficiale, il sangue caldo e geniale che scorreva nelle vene diha contaminato il suo erede, João Mendes de Assis Moreira! Il giovane talento brasiliano hato un contratto con il FC Barcellona, la squadra in cui è stato il suo illustre papà dal 2003 al 2008. E’ incredibile come la storia si ripeta: ieri è stato il “bruxo” a calcare i campi spagnoli, oggi è ila portare avanti l’eredità della dinastia Moreira. João Mendes de Assis Moreira ha 18 anni, ha studiato calcio nella prestigiosa PSG Academy in Brasile e ha dimostrato sul campo di avere le doti del fuoriclasse che l’ha preceduto. Non ci resta che aspettare di scoprire quale sarà il futuro di questo ragazzo, ma intanto sappiamo che ha già fatto la sua scelta: il Barcellona. E proprio come fecein passato, anche lui ha sostenuto ...

