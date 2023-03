RomaOstia 2023 | apre domani il Villaggio all’Eur | iscrizioni ancora aperte

(Di giovedì 2 marzo 2023) Apriràal Salone delle Fontane Casa, centro nevralgico della TelepassHalf Marathon in programma domenica prossima con partenza alle ore 9.00 dal PalaEur. Venerdì 3 e sabato 4 marzo dalle 10.00 alle 19.00 gli oltre 9mila iscritti alla Mezza Maratona più partecipata d’Italia, che torna a fare i numeri del pre-pandemia, potranno visitare ilanimato dai partner ufficiali della manifestazione e ritirare il proprio kit gara che include la nuova maglia tecnica prodotta da CRAFT. Sabato alle ore 16 saranno presentati gli atleti élite e alle 17 i pacer ufficiali che accompagneranno i runner lungo il percorso che da Roma porta al mare. Corsa di respiro internazionale, da sempre tra le più attese dei runner, la TelepassHalf Marathon è organizzata dal Gruppo ...

La mezza maratonaè organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani - GSBRun, in ... 2 marzoNei giorni di venerdì 3 e sabato 4 marzo, Nissan sarà presente presso il villaggio Casaanche con l'esposizione statica dei due modelli di punta Qashqai e - Power e X - Trail e - Power ...... all'interno della storica mezza maratona. L'obiettivo di questa attività è quello di ... organizzata da Comune di Siena e RCS Sport, che anche per ilsi snoderà tra le strade del ...

Apre la mezza maratona RomaOstia al Salone delle Fontane Casa RomaOstia. Quest'anno il dato positivo riguarda la partecipazione femminile.