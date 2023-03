(Di giovedì 2 marzo 2023)di. Grave infortunio sul lavoro adi. Il fatto è avvenuto poco dopo le 14 e a rimanere coinvolto un dipendente di 52 anni di un’azienda dolciaria del paese della bassa, realtà che produce e confeziona caramelle. L’uomo si è fatto malestava operando per la pulizia di un macchinario denominato “cuocitore”,da unad alta temperatura, proveniente dall’apertura della cisterna del macchinario stesso, riportando ustioni su un’estesa superficie del corpo comprendente il tronco e gli arti inferiori. L’infortunato è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso presso l’Ospedale Niguarda di Milano. Sul posto, oltre ai carabinieri di Treviglio, sono intervenuti i tecnici dell’Agenzia di ...

Romano di Lombardia, investito da un getto d'acqua bollente mentre lavora, ustionato un 52enne

L'uomo è stato investito da un getto di acqua calda. Ferite al tronco e alle gambe. È stato portato in codice rosso al Niguarda di Milano ...