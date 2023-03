Roma, uomo travolto da un treno in metropolitana: paura nella stazione di Lepanto (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma – Momenti di paura questa mattina nella metropolitana di Roma, dove cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono dovute intervenire per soccorrere una persona. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10.30, nella stazione della metropolitana di Lepanto, linea A, dove un uomo è stato investito dal treno che viaggiava in direzione Battistini. Si tratta di settantaquattrenne che è stato estratto vivo da sotto il vagone e trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. Atac fa sapere che la circolazione dei treni è interrotta tra Termini e Ottaviano. e la linea A ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 marzo 2023)– Momenti diquesta mattinadi, dove cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono dovute intervenire per soccorrere una persona. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10.30,delladi, linea A, dove unè stato investito dalche viaggiava in direzione Battistini. Si tratta di settantaquattrenne che è stato estratto vivo da sotto il vagone e trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. Atac fa sapere che la circolazione dei treni è interrotta tra Termini e Ottaviano. e la linea A ...

