Roma, udienza in corso in procura federale per Mourinho (Di giovedì 2 marzo 2023) udienza in corso per Mourinho: la procura federale lo sta ascoltando per i fatti che hanno portato l'espulsione in Cremonese-Roma Jose Mourinho è entrato alle 18.00 in procura federale. Il tecnico della Roma sta deponendo in questi momenti sull'espulsione ricevuta in Cremonese-Roma, dopo lo il litigio con il quarto uomo Serra. Per il rosso, il tecnico è stato squalificato per due giornate, per cui i giallorossi hanno fatto subito ricorso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

