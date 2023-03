Roma, torna a casa e ci trova dentro i ladri ‘armati’: ‘Stai zitta, dacci tutto quello che hai’ (Di giovedì 2 marzo 2023) Stava rientrando a casa, era al telefono con la cognata che le stava facendo compagnia. E stavano parlando del più e del meno, di quella giornata che stava per concludersi, quando, improvvisamente, una volta inserite le chiavi ha notato le luci accese nel bagno e nel corridoio. Era stata una dimenticanza? Le aveva lasciate così senza rendersene conto? No, nessuna dimenticanza: in casa, in quell’appartamento in via Angelica Balabanoff, nella zona di Colli Aniene, a Roma, erano riusciti ad entrare due ladri. Che, approfittando dell’assenza della donna, avevano messo a soqquadro l’intera abitazione, alla ricerca di soldi e gioielli. Ma non avevano messo, forse, in conto il ritorno della proprietaria di casa, che li ha scoperti. La rapina in un appartamento in via Angelica Balabanoff a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Stava rientrando a, era al telefono con la cognata che le stava facendo compagnia. E stavano parlando del più e del meno, di quella giornata che stava per concludersi, quando, improvvisamente, una volta inserite le chiavi ha notato le luci accese nel bagno e nel corridoio. Era stata una dimenticanza? Le aveva lasciate così senza rendersene conto? No, nessuna dimenticanza: in, in quell’appartamento in via Angelica Balabanoff, nella zona di Colli Aniene, a, erano riusciti ad entrare due. Che, approfittando dell’assenza della donna, avevano messo a soqquadro l’intera abitazione, alla ricerca di soldi e gioielli. Ma non avevano messo, forse, in conto il ritorno della proprietaria di, che li ha scoperti. La rapina in un appartamento in via Angelica Balabanoff a ...

