Roma, sottopasso del Quadraro offlimits per i residenti: ancora degrado al suo interno (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma. Il sottopasso della 'discesa del Quadraro' – così lo chiamano i residenti – è nuovamente nel degrado più totale. Spesso e volentieri utilizzato come alloggio di fortuna, i residenti hanno paura solo ad avvicinarsi di giorno e figuriamoci ad attraversarlo di notte. Solo per dare un'idea della situazione, al suo interno è possibile intravedere materassi, spazzatura e, come detto, la notte il sottopassaggio diviene un vero e proprio 'dormitorio' per diverse persone. Trastevere, lotta al degrado: raccolti 30 metri cubi di rifiuti dal sottopasso della stazione Il degrado al sottopasso del Quadraro Il sottopasso in questione si trova in via dei Lentuli e porta in ...

