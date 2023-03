Roma, sito del Comune in blackout nel giorno dell’uscita della graduatoria per le scuole dell’infanzia (Di giovedì 2 marzo 2023) Il sito del Comune di Roma risulta attualmente non raggiungibile. «Il Portale di Roma Capitale non è attualmente disponibile per urgenti interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento del servizio – si legge nella homepage – I contenuti torneranno fruibili a breve. Ci scusiamo con l’utenza per il disagio». Il sito del Comune di Roma in down: il disagio dei cittadini Il disservizio avviene nel giorno in cui sono uscite le graduatorie per le scuole dell’infanzia comunali: bufera social per i genitori che non riescono a consultarle. Non è la prima volta che succede una cosa del genere ai sistemi degli Enti locali, anzi. Per intenderci, oltre che simili episodi si sogno già verificati sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Ildeldirisulta attualmente non raggiungibile. «Il Portale diCapitale non è attualmente disponibile per urgenti interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento del servizio – si legge nella homepage – I contenuti torneranno fruibili a breve. Ci scusiamo con l’utenza per il disagio». Ildeldiin down: il disagio dei cittadini Il disservizio avviene nelin cui sono uscite le graduatorie per lecomunali: bufera social per i genitori che non riescono a consultarle. Non è la prima volta che succede una cosa del genere ai sistemi degli Enti locali, anzi. Per intenderci, oltre che simili episodi si sogno già verificati sul ...

