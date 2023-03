Roma, sgomberi in corso a San Basilio: polizia e vigili per liberare gli appartamenti occupati (Di giovedì 2 marzo 2023) Blitz all’alba di oggi, 2 marzo, a Roma, nel quartiere di San Basilio, dove un nutrito numero di agenti della polizia locale di Roma Capitale e della polizia di Stato stanno effettuando un’operazione di sgombero di alcuni appartamenti occupati abusivamente. L’operazione congiunta è scattata questa mattina intorno alle ore 7:00. I caschi bianchi e i poliziotti hanno iniziato le operazioni per liberare quattro appartamenti Ater in via Morrovale, al civico 164. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Blitz all’alba di oggi, 2 marzo, a, nel quartiere di San, dove un nutrito numero di agenti dellalocale diCapitale e delladi Stato stanno effettuando un’operazione di sgombero di alcuniabusivamente. L’operazione congiunta è scattata questa mattina intorno alle ore 7:00. I caschi bianchi e i poliziotti hanno iniziato le operazioni perquattroAter in via Morrovale, al civico 164. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

