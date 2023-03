Roma | Rui Patricio non convince | i nomi per sostituirlo

(Di giovedì 2 marzo 2023) Lastarebbe pensando di acquistare un nuovo portiere al posto di Ruial termine della stagione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, lanon sarebbe più convinta delle prestazioni offerte da Rui. Il portiere della nazionale portoghese, nonostante numerosi clean sheet, non sta brillando in questa stagione. Per il possibile sostituto, il sogno è Guglielmo Vicario dell’Empoli. Si valutano anche Falcone del Lecce, Cragno del Monza, Audero della Sampdoria e il Dibu Martinez dell’Aston Villa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Patricio in questa stagione non sempre ha convinto , nonostante i numerosi clean sheet. Il portoghese va in scadenza nel 2024, ma si guarda al futuro.

Il portiere dell'Argentina è ai ferri corti con l'Aston Villa, ma costa più di 20 milioni. Più calda la pista italiana. Caccia al numero uno. Rui Patricio in questa stagione non sempre ha convinto, nonostante i numerosi clean sheet. Il portoghese va in scadenza nel 2024, ma si guarda al futuro.