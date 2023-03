Roma | rapina un 20enne e poi va a cena | 40enne beccato al ristorante con pistola e bottino

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo aver messo a segno unaè andato aed è proprio lì che è stato arrestato,con in tasca la refurtiva. A finire in manette è stato undi origine albanese che nella serata di martedì scorso, in via Dignano D’Istria a Villa Gordiani, ha puntato unacontro une si è fatto consegnare due bracciali d’oro. La vittima non ha esitato, ma subito dopo ha dato l’allarme in Polizia. La Polizia accorre e trova iltore alGli agenti non si sono fatti attendere. Hanno raccolto la testimonianza dele in breve hanno perlustrato la zona. Una ricerca che si è conclusa in breve, perchè l’uomo, che corrispondeva all’identikit fornito dalla vittima, stavando in un ...

