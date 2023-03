Roma, Operation Smile fa ‘sfilare’ il cantante Sting con Magnum da 3 litri (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Ci sarà un Magnum da 3 litri (Sister Moon 2020) griffato Trudie Styler e Sting a Palazzo Colonna, il 9 marzo, per supportare con un charity event che si terrà nella capitale, guidata da due esperti del settore Gelasio Gaetani e Paolo Cuccia, i medici di Operation Smile in Guatemala, India e in Madagascar. L’obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per assistere e curare i bambini nati con malformazioni del volto nei paesi a basso e medio reddito. Parteciperanno alla preziosa asta anche i Marchesi Antinori e i Marchesi Frescobaldi, i Franchetti e il Barone di Serramarrocco, Andrea Formilli Fendi, il Principe Pallavicini e l’azienda agricola del Conte Leopardi, i Ferragamo, Paolo e Noemia d’Amico accanto ai Feudi di San Gregorio, alla cantina di Giovanni Bulgari (Podernuovo a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Ci sarà unda 3(Sister Moon 2020) griffato Trudie Styler ea Palazzo Colonna, il 9 marzo, per supportare con un charity event che si terrà nella capitale, guidata da due esperti del settore Gelasio Gaetani e Paolo Cuccia, i medici diin Guatemala, India e in Madagascar. L’obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per assistere e curare i bambini nati con malformazioni del volto nei paesi a basso e medio reddito. Parteciperanno alla preziosa asta anche i Marchesi Antinori e i Marchesi Frescobaldi, i Franchetti e il Barone di Serramarrocco, Andrea Formilli Fendi, il Principe Pallavicini e l’azienda agricola del Conte Leopardi, i Ferragamo, Paolo e Noemia d’Amico accanto ai Feudi di San Gregorio, alla cantina di Giovanni Bulgari (Podernuovo a ...

