Roma, Mourinho in Procura: ricorso per averlo in panchina contro la Juve (Di giovedì 2 marzo 2023) La questione tra Mourinho e l'arbitro Serra, è più aperta che mai. Dopo l'annuncio dell'inchiesta federale, oggi... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 marzo 2023) La questione trae l'arbitro Serra, è più aperta che mai. Dopo l'annuncio dell'inchiesta federale, oggi...

In Cremonese - Roma, non è stato così, ma si è trattato di una delle poche partite steccate dalla 'Joya', che rimane comunque una delle principali armi a disposizione di Mourinho per il ... Roma, i Friedkin tornano a parlare! Ma non per Mourinho Questo l'elogio da parte della famiglia americana sui social: 'È stata una stagione di prime volte storiche per la Roma Femminile! Dall'aver guadagnato il loro primo titolo di Supercoppa ad un'... Mourinho "il solito parac***" Gravi sospetti sul mister della Roma Seppur innamorata del tecnico, la Capitale inizia ad ammettere che 'Mourinho che fa il Mourinho' non ha più la stessa efficacia di un tempo. GIOCO OFFENSIVO La Roma ha perso contro la Cremonese, una ... Roma, Mourinho espulso: ascoltato da un procuratore federale La squalifica di José Mourinho dopo i fatti di Cremonese-Roma: verrà ascoltato da un procuratore federale Dopo quanto accaduto durante Cremonese-Roma, il Giudice Sportivo ha deciso per la squalifica d ... La Roma presenterà il ricorso per la squalifica di Mourinho: obiettivo Juve Stasera la Roma presenterà il ricorso contro la squalifica di Mourinho per provare a riaverlo contro la Juve Mourinho in serata si era recato nella Procura Federale della FIGC per essere ascoltato ...