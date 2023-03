Roma, mentre gioca alla playstation i ladri gli svaligiano casa: 25enne non si accorge di nulla (Di giovedì 2 marzo 2023) Intento a giocare ai videogiochi non si è accorto di nulla. Ma una volta terminata la partita ecco che l’amara sorpresa non è tardata ad arrivare: alcune stanze della sua casa erano state messe completamente a soqquadro. Le cose a quel punto erano a dir poco chiare: i ladri avevano messo a segno il colpo dell’appartamento ma il protagonista della vicenda, un ragazzo di 25 anni, tutto intento a giocare alla playstation non si è minimamente reso conto di quanto stesse accadendo attorno a lui. Una circostanza, nella sfortuna, fortunata in quanto se si fosse accorto di esser stato preso di mira dai malviventi, probabilmente quest’ultimi non avrebbero esitato a bloccarlo, legarlo e chissà cosa sarebbe gli sarebbe potuto accadere. A riportare la notizia è il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Intento are ai videogiochi non si è accorto di. Ma una volta terminata la partita ecco che l’amara sorpresa non è tardata ad arrivare: alcune stanze della suaerano state messe completamente a soqquadro. Le cose a quel punto erano a dir poco chiare: iavevano messo a segno il colpo dell’appartamento ma il protagonista della vicenda, un ragazzo di 25 anni, tutto intento arenon si è minimamente reso conto di quanto stesse accadendo attorno a lui. Una circostanza, nella sfortuna, fortunata in quanto se si fosse accorto di esser stato preso di mira dai malviventi, probabilmente quest’ultimi non avrebbero esitato a bloccarlo, legarlo e chissà cosa sarebbe gli sarebbe potuto accadere. A riportare la notizia è il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Militanti CasaPound la picchiano mentre stacca croce celtica. 'Calci e pugni davanti a tutti. Se ne sono andati tir… - AliprandiJacopo : Una #ASRoma MAGNIFICA. Un #Dybala SUBLIME. Canta Belotti, incanta la Joya. Partitona di #Pellegrini, mentre… - CorriereCitta : Roma, mentre gioca alla playstation i ladri gli svaligiano casa: 25enne non si accorge di nulla - BersaniLeda : RT @ValerioLivia: - Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur - (Mentre a Roma si delibera, Sagunto è espugnata) ~Tito Livio - Ab Urbe Con… - pietro30199674 : RT @LamonicaBiagio: @andlucatello Noi hai nulla da mangiare ma 8.000 $ per pagare gli scafisti, si. Arrivi in Italia e ci pensa @andlucatel… -

A Roma mentre facciamo le fiaccolate contro la guerra cacciamo i profughi ucraini RomaToday Investito da un'auto a Roma, muore il neuropsichiatra Morelli: lutto a Teramo Un’auto lo ha investito venerdì scorso a Roma, in zona Prati, mentre attraversava la strada. E’ morto all’età di 84 anni Biangiantonio Morelli, anche se tutti ... Roma, cartello «Attenti a non cadere» al Tribunale di piazzale Clodio fra voragini, scale rotte e bagni inagibili Una porta senza maniglia per accedere alle aule del Tribunale penale di Roma. Questo è il metro di quanto il palazzo di giustizia di piazzale Clodio sia "respingente", e, a ... Un’auto lo ha investito venerdì scorso a Roma, in zona Prati, mentre attraversava la strada. E’ morto all’età di 84 anni Biangiantonio Morelli, anche se tutti ...Una porta senza maniglia per accedere alle aule del Tribunale penale di Roma. Questo è il metro di quanto il palazzo di giustizia di piazzale Clodio sia "respingente", e, a ...