Roma-Juve: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma-Juventus (domenica 5 marzo con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 25esima giornata... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 marzo 2023)ntus (domenica 5 marzo con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 25esima giornata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - GA7_Official : Secondo i milanisti, siamo ossessionati dal Milan. Secondo i romanisti, siamo ossessionati dalla Roma. Secondo gl… - Bonetti : ???? Italian teams with a clean sweep in Europe so far ?? UCL: Inter 1-0 Milan 1-0 Napoli 2-0 ?? Europa Juve 4-1 agg… - torinotorinista : RT @moggifake: La stagione 1976/77 è nella top 5 dei furti gobbi. Roma-Toro 1-0: un rigore gigante negato segna la sola sconfitta granata.… - MaCheEmozione : Roma-Juve 30€ sul 2, ad ora quotato 2,70/2,80 -