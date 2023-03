Roma, ipnotizzato dai videogiochi non si accorge dei ladri in casa: scopre il furto a fine partita (Di giovedì 2 marzo 2023) Alle prese con un duello alla playstation, non si è accorto dei ladri che approfittando della sua “concentrazione” sono entrati furtivamente in casa: è quello che è successo a un ragazzo Romano di 32 anni che ha assistito inconsapevole furto avvenuto nella sua abitazione di Piazza Bologna a Roma. Il giovane, appassionato di videogiochi, era stravaccato sul divano e – così come riportato da Repubblica – aveva l’audio ad altissimo volume sparato nelle cuffie: era così impegnato nella sua partita e ipnotizzato dallo schermo da non rendersi conto che nel mentre alle sue spalle una banda di ladri stava svaligiando il suo appartamento, mettendo alcune stanze a soqquadro e facendo sparire quasi mille euro in contanti che erano presenti nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Alle prese con un duello alla playstation, non si è accorto deiche approfittando della sua “concentrazione” sono entrati furtivamente in: è quello che è successo a un ragazzono di 32 anni che ha assistito inconsapevoleavvenuto nella sua abitazione di Piazza Bologna a. Il giovane, appassionato di, era stravaccato sul divano e – così come riportato da Repubblica – aveva l’audio ad altissimo volume sparato nelle cuffie: era così impegnato nella suadallo schermo da non rendersi conto che nel mentre alle sue spalle una banda distava svaligiando il suo appartamento, mettendo alcune stanze a soqquadro e facendo sparire quasi mille euro in contanti che erano presenti nella ...

