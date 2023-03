Roma, in arrivo un altro sold out per l'Olimpico (Di giovedì 2 marzo 2023) Una nuova festa all'Olimpico. Sono infatti 1.844 i tifosi della Real Sociedad che hanno acquistato il biglietto per assistere alla partita... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 marzo 2023) Una nuova festa all'. Sono infatti 1.844 i tifosi della Real Sociedad che hanno acquistato il biglietto per assistere alla partita...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Novità in arrivo! ?? A breve negli #ASRoma Store sarà possibile pagare con DigitalBits! E per ogni acquisto in st… - lorena_lorena57 : @Geronim22285766 Guarda, nel mese di dicembre 2019, se non ricordo male, #Grillo viene intervistato al suo arrivo a… - sportli26181512 : Roma, in arrivo un altro sold out per l'Olimpico: Una nuova festa all'Olimpico. Sono infatti 1.844 i tifosi della R… - Flavia271866851 : RT @Maxwhitesand3: Quando Enea arrivò a Roma, trovò due dèi. Saturno (Kronos dio del tempo) al mons Saturn oggi Campidoglio (caput olim, la… - rosmarpar : RT @FPA_net: Il nostro viaggio alla scoperta dell'#innovazione nella #sanità territoriale continua e ci porta a Verona. ?? La terza tappa è… -