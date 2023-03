Roma, in arresto Aboudramane Diaby per spaccio di droga: la doppia vita del calciatore-spacciatore (Di giovedì 2 marzo 2023) . La triste storia del difensore Romano, che un tempo era ritenuto anche un atleta di grandi prospettive, tanto da arrivare a giocare anche con la maglia giallorossa. Eppure nonostante le prestazioni da buon difensore, Diaby ha sempre avuto un vizietto: quello della droga. L’ultima colto in flagrante dalle Forze dell’Ordine, con addosso 160 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 60 mila euro in contanti dentro l’automobile che stava guidando. Roma, l’arresto di Aboudramane Diaby per spaccio di droga La convalida dell’arresto è arrivata il 28 febbraio, quando l’udienza nella Città Giudiziaria di piazzale Clodio l’ha ritenuto colpevole. Nonostante la giovane età, poiché il ragazzo è 19enne, il giovane non è estraneo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) . La triste storia del difensoreno, che un tempo era ritenuto anche un atleta di grandi prospettive, tanto da arrivare a giocare anche con la maglia giallorossa. Eppure nonostante le prestazioni da buon difensore,ha sempre avuto un vizietto: quello della. L’ultima colto in flagrante dalle Forze dell’Ordine, con addosso 160 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 60 mila euro in contanti dentro l’automobile che stava guidando., l’diperdiLa convalida dell’è arrivata il 28 febbraio, quando l’udienza nella Città Giudiziaria di piazzale Clodio l’ha ritenuto colpevole. Nonostante la giovane età, poiché il ragazzo è 19enne, il giovane non è estraneo a ...

