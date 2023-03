Roma, i ladri gli rubano in casa ma non si accorge di nulla: stava giocando alla Playstation con le cuffie (Di giovedì 2 marzo 2023) Leggi Anche Ascoli, con l'auricolare e la microcamera nella mascherina all'esame per la patente: scoperto Quanto ricostruito da Repubblica , e confermato da fonti investigative con diversi dettagli, è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 marzo 2023) Leggi Anche Ascoli, con l'auricolare e la microcamera nella mascherina all'esame per la patente: scoperto Quanto ricostruito da Repubblica , e confermato da fonti investigative con diversi dettagli, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Roma, i ladri gli rubano in casa ma non si accorge di nulla: stava giocando alla Playstation con le cuffie #roma… - CorriereCitta : Roma, torna a casa e ci trova dentro i ladri ‘armati’: ‘Stai zitta, dacci tutto quello che hai’ - Bianca34874951 : RT @repubblica: Ipnotizzato dalla Playstation, non si accorge dei ladri in casa: 'Giocavo con le cuffie, hanno portato via tutto' [a cura d… - thexeon81 : Ipnotizzato dalla Playstation, non si accorge dei ladri in casa: 'Giocavo con le cuffie, hanno portato via tutto' - raspa90 : RT @repubblica: Ipnotizzato dalla Playstation, non si accorge dei ladri in casa: 'Giocavo con le cuffie, hanno portato via tutto' [a cura d… -