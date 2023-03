Roma | furiosa lite al mercato | accoltellate due persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 marzo 2023). Momenti di paura questa mattina al. Poco prima delle 9 due venditori ambulanti si sono resi protagonisti di unapoi finita a coltellate. Il motivo? Il posizionamento dei rispettivi banchi. La questione si sarebbe potuta risolvere in maniera pacifica, trovando una soluzione civile che avrebbe messo d’accordo tutti ma così non è stato. Infatti, durante la zuffa uno dei contendenti ha ferito duecon un coltello. Quest’ultime sono state condotte in ospedale per tutte le cure del caso e fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.per futili motivi al ristorante, finisce a coltellate: arrestati due giovani La zuffa alfinisce a coltellate Unache sarebbe potuta tramutarsi ...