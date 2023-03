Roma femminile: una stagione da inarrestabile armata (Di giovedì 2 marzo 2023) La prima parte di stagione del calcio femminile italiano ha già dato un’indicazione importante: l’impressionante forza della Roma. Le giallorosse, infatti, tra percorso quasi netto in campionato, esordio da urlo in Champions League e conquista della prima Supercoppa italiana della loro storia, si stanno imponendo a tutti gli effetti come top club nostrano. Insomma, la squadra di Spugna è riuscita a raggiungere una serie di obiettivi che ne testimoniano la crescita e il miglioramento. Tutto frutto di un lavoro iniziato già nelle annate passate, attraverso la costruzione di una rosa competitiva e ben bilanciata dal punto di vita tanto tecnico quanto anagrafico. Adesso si raccolgono finalmente i primi frutti, belli maturi, ma sempre con la consapevolezza che i giochi sono tutt’altro che conclusi. Quest’oggi andremo proprio ad analizzare ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 2 marzo 2023) La prima parte didel calcioitaliano ha già dato un’indicazione importante: l’impressionante forza della. Le giallorosse, infatti, tra percorso quasi netto in campionato, esordio da urlo in Champions League e conquista della prima Supercoppa italiana della loro storia, si stanno imponendo a tutti gli effetti come top club nostrano. Insomma, la squadra di Spugna è riuscita a raggiungere una serie di obiettivi che ne testimoniano la crescita e il miglioramento. Tutto frutto di un lavoro iniziato già nelle annate passate, attraverso la costruzione di una rosa competitiva e ben bilanciata dal punto di vita tanto tecnico quanto anagrafico. Adesso si raccolgono finalmente i primi frutti, belli maturi, ma sempre con la consapevolezza che i giochi sono tutt’altro che conclusi. Quest’oggi andremo proprio ad analizzare ...

