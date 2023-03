Roma, ex professore star del porno a processo contro La Sapienza: ateneo costretto a risarcirlo (Di giovedì 2 marzo 2023) La sua storia nel 2017 aveva fatto il giro del mondo. Un docente con due lauree, una in ingegneria e l’altra in matematica con un passato da porno attore gay negli Stati Uniti. Stiamo parlando di Ruggero Freddi che ai tempi insegnava nella facoltà di ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma. Proprio quest’ultima, tuttavia e dopo avergli chiesto nel 2019 di tenere il corso di Matematica 1, lo ha allontanato senza motivo provando anche a non pagargli le ore di lavoro effettuate. Università Sapienza, il nuovo corso in Gender Studies nel mirino degli haters: le minacce su Telegram Ruggero Freddi il porno attore che insegnava alla Sapienza Alla luce della vicenda che lo ha visto protagonista, Ruggero Freddi ha fatto causa all’ateneo ed ha vinto. ‘Spero che il mio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) La sua storia nel 2017 aveva fatto il giro del mondo. Un docente con due lauree, una in ingegneria e l’altra in matematica con un passato daattore gay negli Stati Uniti. Stiamo parlando di Ruggero Freddi che ai tempi insegnava nella facoltà di ingegneria dell’Università Ladi. Proprio quest’ultima, tuttavia e dopo avergli chiesto nel 2019 di tenere il corso di Matematica 1, lo ha allontanato senza motivo provando anche a non pagargli le ore di lavoro effettuate. Università, il nuovo corso in Gender Studies nel mirino degli haters: le minacce su Telegram Ruggero Freddi ilattore che insegnava allaAlla luce della vicenda che lo ha visto protagonista, Ruggero Freddi ha fatto causa all’ed ha vinto. ‘Spero che il mio ...

