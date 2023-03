Roma, ex calciatore del settore giovanile arrestato: Diaby aveva hashish e cocaina in casa (Di giovedì 2 marzo 2023) Un passato nelle giovanili della Roma , poi quel 'vizio' della droga che gli costa i domiciliari. Aboudramane Diaby , diciannovenne nato nella Capitale, arrestato con 160 grammi di hashish e 2 grammi ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 marzo 2023) Un passato nelle giovanili della, poi quel 'vizio' della droga che gli costa i domiciliari. Aboudramane, diciannovenne nato nella Capitale,con 160 grammi die 2 grammi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, in arresto Aboudramane Diaby per spaccio di droga: la doppia vita del calciatore-spacciatore - ILOVEPACALCIO : Roma, arrestato ex calciatore del settore giovanile: aveva hashish e cocaina in casa - Ilovepalermocalcio - liviofiorillo : RT @rep_roma: Droga in casa, arrestato un calciatore di 19 anni [aggiornamento delle 16:56] - rep_roma : Droga in casa, arrestato un calciatore di 19 anni [aggiornamento delle 16:56] - Guidolino8 : @Franco2703_____ @sportface2016 -