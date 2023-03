Roma, disservizi sul sito del Comune. La Postale indaga su possibile attacco hacker (Di giovedì 2 marzo 2023) Il sito del Comune di Roma potrebbe essere stato oggetto di un attacco hacker. È l’ipotesi su cui sta facendo verifiche la polizia Postale, allertata dall'amministrazione comunale dopo che il portale dalla mattina del 2 marzo ha registrato disservizi. Il sito del Campidoglio ha funzionato a singhiozzo per tutta la giornata, risultando spesso irraggiungibile, e solo in serata è tornato pienamente consultabile. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 2 marzo 2023) Ildeldipotrebbe essere stato oggetto di un. È l’ipotesi su cui sta facendo verifiche la polizia, allertata dall'amministrazione comunale dopo che il portale dalla mattina del 2 marzo ha registrato. Ildel Campidoglio ha funzionato a singhiozzo per tutta la giornata, risultando spesso irraggiungibile, e solo in serata è tornato pienamente consultabile.

