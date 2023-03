(Di giovedì 2 marzo 2023) È stato ricoverato in codice rosso undi 74 anni che questa mattina è statoda un treno dellapolitana adi, sulla linea A. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato sulla banchina mentre passava il treno in direzione Battistini. Soccorso dai cinque squadre dei vigili del fuoco, il 74enne è stato portato all’ospedale Santo Spirito in gravi condizioni. Durante le operazioni di soccorso, è stata interrotta la linea dellapolitana tra Termini e Ottaviano. su Open Leggi anche: Chiari (Brescia), 15enne tenta di attraversare i binari: muoredal treno Milano, 17enneda un treno dellapolitana: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Miti_Vigliero : Roma, anziano investito dalla metro nella stazione Lepanto: è grave - PCuccello : RT @VanniniSilvio: @OGiannino @mattiafeltri Enea, che ebbe la sfrontatezza di portar con sé non solo il figlio ma anche l'anziano padre, se… - VanniniSilvio : @OGiannino @mattiafeltri Enea, che ebbe la sfrontatezza di portar con sé non solo il figlio ma anche l'anziano padr… - LelandGaunt_ : RT @QuinziUgo: Dici a Roma? Sono stato infortunato con le stampelle e MAI sui mezzi pubblici qualcuno si è offerto di cedermi il posto, i… - QuinziUgo : Dici a Roma? Sono stato infortunato con le stampelle e MAI sui mezzi pubblici qualcuno si è offerto di cedermi il… -

A 41 anni e 146 giorni, Ibrahimovi è il piùcalciatore di movimento in campo in Serie A ... Dopo averla estromessa dalla Coppa Italia, la Cremonese conquista, ai danni della, la prima ...... come il playboy Giovanni Malagò , molto piùdi lei, e il produttore cinematografico Guido ... Dove abita Serena Autieri Serena Autieri ha case ae Spoleto, ma ha anche un attico nel golfo ...... sia a Milano che a. In sintesi, Sant'Anna 1984 sposa appieno le nuove tendenze del mondo del ...Cooperativa che crede nel sistema di relazioni che sono fondamentali per il benessere dell'e ...

Roma, anziano investito dalla metro nella stazione Lepanto: è grave Open

L’uomo sarebbe caduto sui binari, rimanendo incastrato tra il treno e la banchina. Immediatamente soccorso, è stato portato in ospedale. Un uomo è stato investito da un treno alla stazione della metro ...Il neo governatore si sta recando ora nella sede della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo per la cerimonia di insediamento e per il passaggio di consegne con il presidente vicario Daniele Leodori ...