Rocky | un amore lungo quasi 50 anni

Quando nel 1974, Sylvester Stallone scrisse in tre giorni la sceneggiatura di un film su un pugile italo-americano, lo fece forse anche per la rabbia di essere stato scartato a un provino come attore ed essersi sentito rifiutare un'altra sceneggiatura da lui scritta e per lui ben più importante come Taverna Paradiso (con il wrestling al posto del pugilato), che realizzerà qualche anno dopo esordendo da regista tra varie manipolazioni di montaggio e script imposta da Universal. Ma in quel provino doppiamente andato male, i produttori Irwin Winkler e Robert Chartoff intuirono un talento e dissero a Stallone di portare loro qualcosa di simile. Ecco come nacque Rocky, o meglio la sua bozza: il pugile italo-americano Robert Balboa era un tipo disperato, trasandato e spigoloso in un mondo privo di buoni sentimenti, che non trovava il riscatto nel pugilato, anzi si ritirava ...

