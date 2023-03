Rocca proclamato presidente | “Ora si comincia | lavorerò pancia a terra Senza polemiche”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 2 marzo 2023) “! Ci vediamo in Regione Lazio”. È il post del neogovernatore del Lazio, Francesco, apparso sui social subito dopo la proclamazione ufficiale in Corte d’Appello. Cerimonia rigorosamente a porte chiuse, come vuole il protocollo. Poi, a bordo di una smart elettrica,si è recato nella sede della Regione Lazio a via Cristoforo Colombo per l’insediamento e il passaggio di consegne con l’uscentevicario, Daniele Leodori. Lazio,. Il passaggio di consegne “È emozionante stare qui, un grazie ai dipendenti. Inizia un percorso impegnativo, la campagna elettorale è finita, inizia una nuova fase”. Sono le prima parole del neodella Regione Lazio davanti alla stampa convocata per il ...