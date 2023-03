(Di giovedì 2 marzo 2023) "Al momento leggo tante ricostruzioni fantasiose. Sto lavorando in queste ore per una squadra all'altezza delle aspettative e che si farà trovareper le sfide che abbiamo avanti. Sarà un ...

Cosi' ildella regione Lazio, Francesco, parlando con i giornalisti dopo essersi insediato. 'Lancio un appello ai partiti, tutti, non solo alla coalizione che mi ha sostenuto, e' di ...Francescoha firmato in Corte d'Appello, venendo così proclamato governatore. L'ex numero uno della Croce Rossa è ufficialmente ildel Lazio.si è poi recato nel palazzo della giunta regionale in via Cristoforo Colombo per l'insediamento. "La prossima settimana presenteremo la giunta, credo tra giovedì e venerdì. ...La Regione Lazio dalle 11:34 di oggi ha un nuovo Governatore: Francescoè stato proclamato eletto dalla Corte d'Appello di Roma. Una volta firmato il verbale il neosi è infilato nella sua Smart elettrica amaranto ed ha raggiunto il palazzo all'Eur sede ...

Rocca è presidente del Lazio,giunta pronta la prossima settimana - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, a margine della cerimonia di insediamento del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ha dichiarato sui fatti di Cutro, prendendo le parti del mi ...Questa mattina l'insediamento nel palazzo della giunta a Roma. Passaggio di consegne con Daniele Leodori, negli ultimi mesi presidente reggente ...