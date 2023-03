Rocca di Papa, il business sugli anziani: migliaia di euro dai loro ospiti ma non avevano autorizzazioni (Di giovedì 2 marzo 2023) Rocca di Papa. Un business rodato, funzionante, con margini di guadagno piuttosto consistenti, che ha avuto vita breve, però, grazie al pronto intervento dei caschi bianchi del territorio, diretti dal Comandante Sergio Ierace che hanno messo la parola fine all’attività illecita. Parliamo di una vera e propria attività assistenziale che andava avanti senza nessun tipo di autorizzazione: mentre gli ospiti, di fatto, versavano mensilmente migliaia di euro per essere assistiti, in quanto affetti da patologie ”mentali medio/gravi”, alla cooperativa ne bastavano poche centinaia per andare avanti. Ecco cosa accadeva nel dettaglio. Lite finisce a colpi di pistola: 50enne tira fuori l’arma e ferisce un 48enne Chiusa una casa alloggio anziani a Rocca di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023)di. Unrodato, funzionante, con margini di guadagno piuttosto consistenti, che ha avuto vita breve, però, grazie al pronto intervento dei caschi bianchi del territorio, diretti dal Comandante Sergio Ierace che hanno messo la parola fine all’attività illecita. Parliamo di una vera e propria attività assistenziale che andava avanti senza nessun tipo di autorizzazione: mentre gli, di fatto, versavano mensilmentediper essere assistiti, in quanto affetti da patologie ”mentali medio/gravi”, alla cooperativa ne bastavano poche centinaia per andare avanti. Ecco cosa accadeva nel dettaglio. Lite finisce a colpi di pistola: 50enne tira fuori l’arma e ferisce un 48enne Chiusa una casa alloggiodi ...

