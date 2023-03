Robert De Niro sarà il protagonista della miniserie Zero Day

(Di giovedì 2 marzo 2023)Day, prodotta per Netflix, che segnerà il debutto diDecomedi unatelevisiva.Deha scelto il progetto con cui compierà il suo debutto comein una: il progetto intitolatoDay, cherealizzato per Netflix. La piattaforma di streaming ha ordinato la produzione di sei puntate, dopo aver svelato a novembre che lo sviluppo del titolo era iniziato. I portavocepiattaforma di streaming hanno svelato che Lesli Linka Glatterla regista diDay, dopo aver lavorato dietro la macchina da presa di show come Mad Men, Homeland, Twin Peaks, Grey's Anatomy, The Good ...

Netflix ha ordinato la produzione della miniserie Zero Day , con starDe. Lesli Linka Glatter sarà coinvolta come regista e produttrice di tutte le sei puntate che verranno realizzate. Il progetto è sviluppato e prodotto da Eric Newman e Noah Oppenheim. ...Casinò Casinò è un film del 1995 diretto da Martin Scorsese conDe, Joe Pesci, Sharon Stone e basato sulla storia vera di Frank Rosenthal (raccontata nel libro di Nicholas Pileggi dello ...Toro ScatenatoDeNiro interpreta Jake LaMotta in "Toro Scatenato" di Martin Scorsese. Altro ... Desi trasformò per quel ruolo, mentalmente e fisicamente, al punto da conquistare ...

Robert De Niro ha scelto il progetto con cui compierà il suo debutto come protagonista in una miniserie: il progetto intitolato Zero Day, che sarà realizzato per Netflix. La piattaforma di streaming ...Dopo gli esordi illustri di Harrison Ford, Al Pacino, Sylvester Stallone e (l’ancora per poco inedito) Arnold Schwarzenegger come protagonisti di serie tv, è il turno anche di Robert De Niro. ll ...