Ritorsioni se aiuteranno Putin Blinken minaccia la Cina

(Di giovedì 2 marzo 2023) La guerra in Ucraina continua a dividere Washington e Pechino. Il segretario di Stato americano, AntonyPechino dise deciderà di fornire assistenza militare al Cremlino - L'assistenza militare dellaalla Federazione Russa comporterebbe conseguenze, comprese sanzioni». Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Antony, nel corso di un punto stampa a Nuova Delhi - Gli Stati Uniti hanno detto allache l'assistenza militare di Pechino a Mosca sarebbe un problema serio per le relazioni bilaterali».ha anche rivolto due appelli alle autorirà russe rappresentate dal ministro degli Esteri Sergej Lavrov. «Mettete fine a questa guerra di aggressione, impegnatevi per una diplomazia significativa che possa produrre ...