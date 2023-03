Rissa tra Fedez e Edoardo Donnamaria? L’indiscrezione arriva dal GF Vip | poi il chiarimento video

(Di giovedì 2 marzo 2023) C’è davvero stata unatra? Il rumor è partito direttamente dalla casa del GF Vip, quando mercoledì 1° marzo Luca Onestini è uscito nel giardino e ha detto: “Min**ia te che hai fatto a pizze con… “, un’affermazione che ha gelato tutti i presenti e sulla quale è intervenuto subito il diretto interessato. “Ma nun di’ ‘ste cose”, l’ha redarguito subito. Tutti conosciamo i tempi con cui una notizia si diffonde sui social, per questo il concorrente ha subito chiarito la vicenda per evitare il diffondersi di informazioni infondate o distorte.ha detto: “Una volta volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Rissa furibonda tra tifosi del #Napoli nel settore ospiti a Francoforte. I testimoni: 'Causata da alcuni entrati se… - KaloTwittaCose : @MikeleS03 E la rissa tra coinquilini il giorno prima ?? - infoitinterno : È già rissa tra sardine. La Cristallo contro Santori: 'Serve rispetto' - VercesiErnesto : RT @ilgiornale: Le uscite di Santori su Fioroni creano imbarazzi nel Pd e pure tra le sardine scoppia la rissa. La Cristallo: 'Atteggiament… - maximchd : RT @ilgiornale: Le uscite di Santori su Fioroni creano imbarazzi nel Pd e pure tra le sardine scoppia la rissa. La Cristallo: 'Atteggiament… -

Il Pd toscano, per bocca di un raggiante neo segretario, Emiliano Fossi, ha ribadito l'adesione dei dem alla manifestazione di sabato organizzata da Cgil, Cisl e Uil dopo lastudenti di ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Lale mamme, la testimone: "Ha cominciato Guendalina Tavassi" del Grande Fratello. Lei: "Querelo tutti"... si rifà vivo dopo aver scontato una lunga pena in prigione per unascatenata da Adonis ed è ansioso di dimostrare che merita di salire sul ring. Ma l'incontrogli ex amici è più di un ...

È già rissa tra sardine. La Cristallo contro Santori: "Serve rispetto" ilGiornale.it

Una discussione accesa poi degenerata, tra uno o più studenti minorenni e un collaboratore scolastico all’istituto professionale Corni di modena. Sull’episodio, che porta nuovamente la scuola al centr ...Liverpool-Porto, valida per gli ottavi di finale di Youth League, è finita 1-1 al 90' e si è decisa ai calci di rigore ...