Risolvi il tuo Debito: saldare i debiti con l'aiuto della tecnologia è possibile? (Di giovedì 2 marzo 2023) Risolvi il tuo Debito è la riparatrice del credito che aiuta a risolvere i debiti grazie alla sinergia tra Machine Learning, uso dei Big Data e consulenza umana. Risolvi il tuo Debito, una multinazionale presente in sei paesi. Risolvi il tuo Debito, membro di Fintech District, è una riparatrice del credito presente in America Latina e in Europa. È attiva da oltre tredici anni e adopera la tecnologia per aiutare privati che si trovano in difficoltà con i debiti contratti. Può infatti capitare di non riuscire a pagare le rate di un prestito perché le condizioni economiche sono cambiate rispetto a quando è stato richiesto il credito. Tutto questo non è più un problema senza soluzione. L'obiettivo è aiutare coloro che vogliono ma non ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 marzo 2023)il tuoè la riparatrice del credito che aiuta a risolvere igrazie alla sinergia tra Machine Learning, uso dei Big Data e consulenza umana.il tuo, una multinazionale presente in sei paesi.il tuo, membro di Fintech District, è una riparatrice del credito presente in America Latina e in Europa. È attiva da oltre tredici anni e adopera laper aiutare privati che si trovano in difficoltà con icontratti. Può infatti capitare di non riuscire a pagare le rate di un prestito perché le condizioni economiche sono cambiate rispetto a quando è stato richiesto il credito. Tutto questo non è più un problema senza soluzione. L'obiettivo è aiutare coloro che vogliono ma non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSteph71225712 : @matteosalvinimi guarda che con copia e incolla e power point usato ogni mezz'ora non risolvi una minkia, le tue ri… - BEDISABILIABILI : ?? Clicca qui - 1N0MONACI : @FrancescoLollo1 Fai il tuo lavoro di Ministro se ne hai la capacità. Risolvi i problemi degli italiani. Eiaeiatrallala. - Francy23081990 : @cMmCuore Le ha detto io non ho fatto niente se il problema è tuo lo risolvi per i cazzi tuoi o vieni tu,a me hanno… - Marzia49148312 : @aboubakar_soum Ma hai risposto alle interrogazioni nei confronti della tua famiglia? Prima di guardare la pagliuzz… -