"Rischio terremoto": profezia-Mannheimer, perché la Schlein distruggerà il Pd (Di giovedì 2 marzo 2023) Parla di "Rischio terremoto nel Pd" Renato Mannheimer. In un articolo pubblicato su il Giornale, il sondaggista si chiede "come risponderà la base del Pd al (per molti sorprendente) esito delle primarie che ha visto la designazione di Schlein a nuova segretaria del partito". Il fatto è che la "base del Pd non esiste come entità univoca" perché il Partito democratico è "un insieme frastagliato di opinioni e atteggiamenti, spesso assai distanti fra di loro. Proprio questa differenziazione e disunità negli stessi orientamenti della base costituiscono probabilmente una delle cause dell'ambiguità e della contraddittorietà che hanno caratterizzato negli ultimi anni la linea politica del Pd e che sono in parte all'origine del suo declino". Ma attenzione, continua Mannheimer, ...

