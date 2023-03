Rinascita Milan | la chiave si chiama Malick Thiaw | i numeri

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo un mese horror, il peggiore della storia rossonera, ilsembra aver incanalato il giusto tunnel positivo per lasciarsi alle spalle la crisi. Quattro vittorie consecutive, tre in Serie A e una in Champions League, che hanno rilanciato il cammino in campionato degli uomini di Pioli. Un cambio di modulo, certo, che ha influito sulla solidità difensiva di una squadra da 0 reti subite proprio nelle ultime 4, ma anche l’inserimento di uno dei nuovi acquisti della sessione estiva, fino al mese scorso poco più di un oggetto misterioso. Si trattaLaye, acquistato dallo Schalke 04 per 6 milioni di euro, e diventato vera e propria colonna della retroguardia a 3 disegnata da Stefano Pioli. E’ la Gazzetta dello Sport a proporre attraverso ila crescita di un giocatore divenuto imprescindibile ...

Malick Thiaw è volto della rinascita del Milan: lo dicono anche i numeri TUTTO mercato WEB

Da quando Malick Thiaw si è insediato nella nuova difesa a tre del Milan, i rossoneri non hanno preso più gol. Entrato nel secondo tempo del derby con l'Inter, il centrale ...Secondo il giornalista Padovan la Juventus sarebbe l'unica squadra da considerare come l'anti-Napoli in questa stagione ...