Rifiuti Roma, Acea punta sul termovalorizzatore Il via libera di Caltagirone e i due azionisti Suez-Vianini (Di giovedì 2 marzo 2023) L'opera vale 1,5 mld di euro e scatena gli appetiti di tutti i player dell'energia. Il ruolo di Caltagirone con Vianini Lavori e la scommessa iniziale da 30 mln di Fabrizio Palermo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vocedelpatriota : Rifiuti: Milani (FdI) silenzio di Schlein su termovalorizzatore Roma - infoitinterno : Rifiuti a Roma: c'è la proposta di Acea per la realizzazione dell'inceneritore - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Rifiuti a Roma: c’è la proposta di Acea per la realizzazione dell’inceneritore - angelo_perfetti : Rifiuti a Roma: c’è la proposta di Acea per la realizzazione dell’inceneritore - romaatac1 : @Vale96L @Roma Poi Roma ha già un termovalorizzatore (per rifiuti ospedalieri) tenuto così bene che è spento da anni -