Riceve la One UI 5.1 il Samsung Galaxy A53 5G in Europa (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo aver rilasciato l'aggiornamento alla One UI 5.1 agli smartphone e tablet di fascia alta, il colosso di Seul lo ha implementato sul Samsung Galaxy A53 5G in Europa. Come riportato da 'SamMobile', l'upgrade è stato rilasciato un paio di settimane fa sul Samsung Galaxy A53 5G, ma era limitato al mercato sudcoreano. Ora, l'aggiornamento verrà implementato in modo più ampio, raggiungendo diversi mercati nel mondo. La One UI 5.1 per il Samsung Galaxy A53 5G viene fornito con la versione firmware A536BXXU4CWB1. Ha una dimensione di download di circa 1381MB, che è enorme per un aggiornamento minore di One UI; porta anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 che mira a correggere oltre quattro dozzine di vulnerabilità. Al momento, l'aggiornamento è disponibile in ...

