Ricercato per violenza sessuale in Svezia, fermato a Tarvisio (Di giovedì 2 marzo 2023) Un uomo, di 35 anni, cittadino straniero, nei cui confronti era stato emesso un Mandato di Arresto europeo per violenza sessuale, è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria di Tarvisio (Udine), a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Un uomo, di 35 anni, cittadino straniero, nei cui confronti era stato emesso un Mandato di Arresto europeo per, è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria di(Udine), a ...

