Resta con me anticipazioni | Alessandro e Paola tutto cambia (Di giovedì 2 marzo 2023) La trama di Resta con me entra nel vivo: dopo una prima fase di conoscenza, accadranno degli eventi pronti a sconvolgere i protagonisti della serie. Vediamo le anticipazioni della puntata in onda domenica 5 marzo. Ha debuttato da pochi giorni il nuovissimo prodotto Rai che vede come protagonista indiscusso Francesco Arca, nei panni del Vicequestore Alessandro Scudieri. La trama poliziesca racconta la storia di una coppia di innamorati costretta ad affrontare una terribile perdita: Paola – interpretata da Laura Adriani – perde il bambino in seguito ad una sparatoria che vede coinvolto il marito Alessandro. Resta con me: anticipazioni 5 marzo – (Credit: Instagram Palomar Production) – formatonews.itLa tragedia divide i due coniugi: ... Leggi su formatonews (Di giovedì 2 marzo 2023) La trama dicon me entra nel vivo: dopo una prima fase di conoscenza, accadranno degli eventi pronti a sconvolgere i protagonisti della serie. Vediamo ledella puntata in onda domenica 5 marzo. Ha debuttato da pochi giorni il nuovissimo prodotto Rai che vede come protagonista indiscusso Francesco Arca, nei panni del VicequestoreScudieri. La trama poliziesca racconta la storia di una coppia di innamorati costretta ad affrontare una terribile perdita:– interpretata da Laura Adriani – perde il bambino in seguito ad una sparatoria che vede coinvolto il maritocon me:5 marzo – (Credit: Instagram Palomar Production) – formatonews.itLa tragedia divide i due coniugi: ...

